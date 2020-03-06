Путин поручил снизить взнос по ипотеке для молодых семей

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность закрепления первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10-15%.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу глава государства сообщил о готовящемся указе, который облегчит процедуры получения социальных пособий.