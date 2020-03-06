Путин заявил о подготовке указа по облегчению получения соцпособий

Президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, который поможет упростить процедуры получения социальных пособий.

«Здесь самое главное – добиться того, чтобы это (получение социальных выплат) не было обременительным. Но вот сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в ближайшее время. И мы исходим из того, что эти все процедуры технические будут наименее обременительные», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства уточнил, что общий объем средств из федерального бюджета на поддержку семей с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина.

Из федерального бюджета дополнительные средства будут выделены на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; на расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, а также на увеличение на 150 тыс. рублей выплаты при рождении второго и последующих детей.