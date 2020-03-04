Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Элита США опять выиграла «холодную войну»

Главная мораль «супервторника»: хорошо смеется тот, кто смеется последнимФото: MIKE BLAKE/Reuters
«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
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Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
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              Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина

              4 марта 2020, 14:49

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который меняет параметры федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации мер из послания президента Владимира Путина.

              «Сегодняшние поправки исключительно направлены на реализацию положений послания президента», – передает РИА «Новости» слова министра финансов Антона Силуанова.

              Он отметил, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, однако источники проработаны сразу на шестилетний период. Меры, озвученные в послании, обеспечены финансовыми ресурсами, заявил он.

              С 2021 года, сказал Силуанов, задействуют «не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые у нас не распределяются в трехлетнем бюджете».

              Документ предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей, до 19,666 трлн рублей. В 2021 году бюджет увеличится на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн. В 2022 году расходы бюджета увеличатся на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

              В целом за три года расходы государства на реализацию мер из послания составят 4,57 трлн рублей, из них 4,36 трлн будут выделены из федерального бюджета. Новые расходы, заложенные в бюджеты – около 2 трлн и 1,85 трлн рублей соответственно.

              Дополнительные средства пойдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; на расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, а также на увеличение на 150 тыс. рублей выплаты при рождении второго и последующих детей. Кроме того, деньги пойдут на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов и на модернизацию первичного звена здравоохранения.

              В то же время вырастут и доходы федерального бюджета: в 2020 году на 214 млрд рублей, до 20,594 трлн рублей, в 2021 году – на 645 млрд, до 21,892 трлн, в 2022 году – на 755 млрд, до 22,814 трлн рублей.

              Таким образом, профицит бюджета на 2020 год сохранится на уровне 0,8% ВВП, а в 2021 и 2022 годах даже увеличится на 0,1 процентного пункта – до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

              Изменения обусловлены в том числе поступлениями в бюджет от ЦБ, который перечислит прибыль от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

              «В результате этой операции возникает прибыль ЦБ, потому что акции Сбербанка учитывались по не рыночной стоимости. Мы покупаем этот актив по рыночной стоимости, и разница как раз образует дополнительную прибыль ЦБ, которая и пойдет в том числе на финансирование мероприятий, содержащихся в послании президента», – пояснил Силуанов.

              Второе чтение по законопроекту запланировано на 11 марта.

              В середине февраля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации послания президента.

              Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года.


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