Госдума одобрила поправки в бюджет на 2020-22 годы для реализации послания Путина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который меняет параметры федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации мер из послания президента Владимира Путина.

«Сегодняшние поправки исключительно направлены на реализацию положений послания президента», – передает РИА «Новости» слова министра финансов Антона Силуанова.

Он отметил, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, однако источники проработаны сразу на шестилетний период. Меры, озвученные в послании, обеспечены финансовыми ресурсами, заявил он.

С 2021 года, сказал Силуанов, задействуют «не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые у нас не распределяются в трехлетнем бюджете».

Документ предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей, до 19,666 трлн рублей. В 2021 году бюджет увеличится на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн. В 2022 году расходы бюджета увеличатся на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

В целом за три года расходы государства на реализацию мер из послания составят 4,57 трлн рублей, из них 4,36 трлн будут выделены из федерального бюджета. Новые расходы, заложенные в бюджеты – около 2 трлн и 1,85 трлн рублей соответственно.

Дополнительные средства пойдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; на расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, а также на увеличение на 150 тыс. рублей выплаты при рождении второго и последующих детей. Кроме того, деньги пойдут на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов и на модернизацию первичного звена здравоохранения.

В то же время вырастут и доходы федерального бюджета: в 2020 году на 214 млрд рублей, до 20,594 трлн рублей, в 2021 году – на 645 млрд, до 21,892 трлн, в 2022 году – на 755 млрд, до 22,814 трлн рублей.

Таким образом, профицит бюджета на 2020 год сохранится на уровне 0,8% ВВП, а в 2021 и 2022 годах даже увеличится на 0,1 процентного пункта – до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Изменения обусловлены в том числе поступлениями в бюджет от ЦБ, который перечислит прибыль от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

«В результате этой операции возникает прибыль ЦБ, потому что акции Сбербанка учитывались по не рыночной стоимости. Мы покупаем этот актив по рыночной стоимости, и разница как раз образует дополнительную прибыль ЦБ, которая и пойдет в том числе на финансирование мероприятий, содержащихся в послании президента», – пояснил Силуанов.

Второе чтение по законопроекту запланировано на 11 марта.

В середине февраля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации послания президента.

Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года.