Силуанов назвал объем дополнительных расходов на меры из послания Путина

Дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года, финансирование мер социальной поддержки граждан будет беспрецедентным, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Минфин России произвел окончательные расчеты по финансированию мер из послания президента. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей, из которых 3 триллиона 770,4 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета и 357,8 миллиарда рублей – бюджеты субъектов», – заявил Силуанов.

Он отметил, что на социальную поддержку граждан будет выделен беспрецедентный объем финансирования. «Как и ожидалось, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от трех до семи лет – 1 триллион 389,6 миллиарда рублей и выплаты материнского капитала – 1 триллион 232,7 миллиарда рублей», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Минфин по итогам послания президента представит кабмину поправки в бюджет до 11 февраля.

«При формировании бюджета на 2020-2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность», – заявил Силуанов.

Ранее СМИ сообщали, что для выполнения задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, до 2024 года дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей. Наиболее вероятным источником средств станет отмена части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей. Также назывались компании, которые выиграют от смены правительства России.

15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.