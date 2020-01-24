Bloomberg назвало компании, которые выиграют от смены правительства России

В связи с «непредвиденным расходованием» бюджетных средств из-за смены российского правительства могут вырасти акции пяти российских компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В частности, рост акций могут показать «Детский мир» (с момента смены правительства бумаги компании подорожали на 11%; они могут расти, пока дивидендная доходность компании (около 9%) не будет соответствовать рыночному уровню в 7,4%; сеть супермаркетов «Магнит» (акции ритейлера выросли более чем на 8% из-за ставки на увеличение доходов населения); Магнитогорский металлургический комбинат (его акции на этой неделе уже росли на 5,4%; изменения в правительстве направлены на ускорение развития инфраструктуры, на которую до 2024 года заложено $400 млрд, отмечают эксперты).

Кроме того, могут вырасти акции TCS Group Holding (включает Тинькофф-банк) и Сбербанка (увеличение социальных расходов поможет банкам улучшить показатели погашения розничных кредитов), пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что для выполнения задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, до 2024 года дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей. Наиболее вероятным источником средств станет отмена части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.

15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.