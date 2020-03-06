Мошенники выманили более 100 млн рублей на «капремонт» в Москве

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6 марта, пятница | Последнее обновление — 10:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Новый премьер Украины объяснил слова о подаче воды в Крым
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