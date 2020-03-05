Производства в Тульской области станут эффективнее благодаря нацпроекту

Тульские производства через четыре года станут эффективнее на 30%, так как регион вошел в число пилотных для реализации национального проекта повышения производительности труда.

Телеканал «Вести. Тула» рассказывает о Яснополянской фабрике упаковки, где появилась новая схема производства.

«Раньше здесь все было заставлено огромным количеством коробок, где эти втулки хранились абсолютно не отсортированными. Сейчас все отсортировано, подписано, и это экономит время на работу», – рассказала менеджер по внедрению производственных систем Мария Бабурина.

На примере этого завода задачи, а главное методы реализации нацпроекта видны особенно хорошо, отмечает телеканал. Были проблемы с нагрузками на персонал и простоем оборудования: одно звено технологической цепочки могло производить здесь куда больше, чем нужно последующему, что грозило финансовыми потерями. Мировой опыт организации производств и ведущие эксперты, которые провели на заводе полгода, внедренный здесь в рамках пилотного проекта, ситуацию поменяли.

«Он позволил малыми усилиями существенно изменить производство, как с технической стороны, с организационной. Потери на производстве картона мы снизили на 13 тонн, а это где то порядка 400 тысяч рублей экономии», – сказал генеральный директор Яснополянской фабрики тары и упаковки Владимир Озеров.

«Глобальная цель проекта – сократить отставание, которое к сожалению на текущий момент имеет место, между Российскими предприятиями и аналогичными предприятиями в развитых странах. Задача нацпроекта – за эти шесть лет совершить значительный рывок в производительности и если мы говорим про Тульскую область, то нужно на 30% поднять производительность, по экономике региона», – пояснил директор фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.

Эксперты уверяют, что предприятия-участники могут рассчитывать и на 50% роста, а это увеличение зарплат, новые рынки и иное качество российской продукции. Кроме этого для участников программы готовы льготные однопроцентные кредиты и образовательные площадки для сотрудников. Сейчас в национальном проекте повышения производительности и труда участвуют без малого 50 тульских компаний, цели к 24-му году – 76.

Пилотный проект по оптимизации производства на Яснополянской фабрике закончится уже в марте. После у руководства в планах перевести на новую систему и все предприятие.