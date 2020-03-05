Путин провел переговоры с главой Евросовета

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе, сообщили в Кремле.

«Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. В этом контексте Шарль Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза. Условлено о продолжении контактов», – добавили в Кремле.

Между тем в Кремле проходят переговоры Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Лидеры России и Турции планируют обсудить ситуацию в Идлибе.

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