Путин призвал Эрдогана к прямому разговору по Идлибу

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась настолько, что требует «прямого личного разговора» президентов России и Турции, заявил Владимир Путин, открывая переговоры с Тайипом Эрдоганом в Кремле.

«У нас, как всегда, есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора», – приводит его слова ТАСС.

Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии, подчеркнул, что об их местонахождении никто не знал. «В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей – это всегда большая трагедия», – сказал российский лидер.

«К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения», – добавил российский президент.

«Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим», – сказал Путин.

Эрдоган со своей стороны заявил, что основная задача – развивать отношения Москвы и Анкары, и выразил уверенность, что обе стороны в этом преуспеют.

«Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее. Мы считаем, что самая большая задача заключается в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения», – сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе. Он согласился с оценкой российского лидера и отметил, что ситуация в этой зоне «очень напряженная».

«Весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда (в Москву, где проходят переговоры глав России и Турции, – прим. ВЗГЛЯД). Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию», – добавил Эрдоган.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг, 5 марта, начали встречу в Кремле.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – России или Турции – окажутся сильнее на переговорах Владимира Путина и Тайипа Эрдогана и почему.

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