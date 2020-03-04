Генпрокуратура нашла фейки о распространении коронавируса в России

Сотрудники Генпрокуратуры установили недостоверную информацию о массовом распространении коронавируса в России, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Генеральной прокуратурой РФ во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей», – передает его слова РИА «Новости».

ГП потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к фейкам о коронавирусе.

Ранее компания Group-IB заявила, что в аккаунтах ботов, распространявших фейки о коронавирусе в России, в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, из-за границы идут информационные «вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди российского населения. В среду в Москве также были задержаны несколько подозреваемых в распространении в Сети фейков о коронавирусе.