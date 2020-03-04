Выявлены аккаунты для распространения фейков о коронавирусе

Компания Group-IB сообщила, что в аккаунтах ботов, распространявших фейки о коронавирусе в России, в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья.

Компания передала правоохранителям данные об аккаунтах, распространявших фейки, передает РИА «Новости».

Также в фирме сообщили о новых фейковых сообщениях о распространении заболевания.

«Данные, полученные специалистами Group-IB, об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудио-сообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы. Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья», – отметили в Group-IB

В последние сутки были зафиксированы новые сообщения с меньшим охватом. Специалисты компании предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов.

«Важно использовать информацию из доверенных источников – и критически относиться к слухам и возможной дезинформации. Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе с «ВКонтакте» и Facebook, и модерераторами форумов для удаления дезинформации о распространении коронавируса», – заключили в компании.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что, по данным ФСБ, из-за границы идут информационные «вбросы» по коронавирусу с целью посеять панику среди российского населения. Позже стало известно, что в Москве задержаны несколько подозреваемых в распространении в Сети фейков о вспышке коронавируса.