Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности школы для девочек

Девочки должны учиться не в общеобразовательных школах, а получать навыки материнства и помогать своим родителям дома, заявил протоиерей Димитрий Смирнов.

Он отметил, что в детях надо развивать и поощрять любовь к младшим братьям и сестрам, тогда помогать матери будут они, а не бабушка. Смирнов вспомнил об одной из матерей в приходе, которая решила не отдавать одну из младших дочерей в школу, чтобы она помогала ей с малышом, сообщается на сайте радио «Радонеж».

«Это же важнее – семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», – заявил Смирнов.

Ранее Смирнов оказался в центре скандала из-за того, что сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Он не стал извиняться за свои слова, отметив, что заявление вызвано жалостью к женщинам.