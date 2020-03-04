В Приморье выполнили основные показатели по нацпроекту «Экология» за 2019 год

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Элита США опять выиграла «холодную войну»

Главная мораль «супервторника»: хорошо смеется тот, кто смеется последнимФото: MIKE BLAKE/Reuters
«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
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Вашингтон одержал унизительную победу в Афганистане

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп заключил сделку с «Талибаном». Выгодную для США и проблемную для многих других – то есть тех, чье мнение Трампа не волнует. В том числе и для Москвы. Подробности...
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              В Приморье выполнили основные показатели по нацпроекту «Экология» за 2019 год

              4 марта 2020, 15:57

              Текст: Антон Никитин

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              В Приморье подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» за 2019 год, в регионе удалось добиться всех основных запланированных показателей проекта.

              На решение задач национального проекта «Экология» в Приморье направлены пять региональных проектов: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биоразнообразия», «Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Чистая страна», сообщается на сайте правительства региона.

              Как сообщили в агентстве проектного управления края, по каждому из них оценивалось исполнение основных запланированных показателей, а также мероприятий и «контрольных точек».

              Один из ключевых показателей нацпроекта в Приморье – создание к 2024 году не менее двух новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Первая из них – заказник «Комиссаровский» – создана в 2019 году рамках реализации регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».

              Также выполнен основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов в Приморском крае» – в 2019 году, как и планировалось, удалось сформировать запас кедрового ореха и желудя для лесовосстановления в объеме более 13 тонн. Совместно с арендаторами восстановлено почти 10,5 тыс. гектаров леса.

              Как подчеркнул заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко, рисков недостижения необходимых показателей в регионе нет, нацпроект будет выполнен в полном объеме.

              В этом году планируется восстановить почти 2 тыс. гектаров леса. Выбрать район для высадки деревьев и сформировывать запас необходимых семян помогут жители края через участие в опросе, проводимом региональным правительством.

              Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

              В соответствии с проектом, к 2024 году в Приморье должна существенно увеличиться доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию и в обработку.

              Как прокомментировала заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко, с 2020 года Приморье переходит на новую схему обращения с отходами и одна из важнейших составляющих этого процесса – запуск пунктов раздельного сбора мусора. Первый такой пункт начал работать в Приморье в 2019 году.

              Кроме того, в 2019 году значительно обновлен автопарк спецтехники – приобретено восемь мусоровозов, четыре самосвала, две бортовые машины и один мультилифт. Меняются также и мусорные контейнеры – транспортными компаниями их уже закуплено более 1300.

              Отметим, что на 2020 год в рамках проекта запланирована установка мобильных мусоросортировочных комплексов с элементами брикетирования в Пожарском и Хорольском районах, в Дальнереченском городском округе и других. А до 2024 года – реконструкция и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода во Владивостоке.

              В соответствии с основным показателем регионального проекта «Чистая вода» к концу 2024 года до 90% жителей Приморья будут обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

              Важные задачи проекта – повышение надежности функционирования системы водоснабжения, снижение уровня аварийности, уменьшение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании, внедрение новых технологий и оборудования.

              По словам Елены Пархоменко, всего до 2024 года на модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья предусмотрено 3,6 млрд рублей.

              «В 2019 году отремонтированы 15 систем водоснабжения, построены три объекта водопроводно-канализационного хозяйства в Михайловке, Пограничном и Новонежино, начато строительство очистных в Арсеньеве, водовода в Камне-Рыболове, запроектированы 12 новых водопроводов, насосных станций, заменено оборудование на 12 насосных станциях, заменены 6,8 километра водопровода», – отметила она.

              Зампредседателя правительства подчеркнула, что все эти мероприятия призваны не только повысить качество предоставляемых населению услуг, но и улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.

              Напомним, всего в крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.


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