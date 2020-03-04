В Приморье выполнили основные показатели по нацпроекту «Экология» за 2019 год

В Приморье подвели итоги реализации нацпроекта «Экология» за 2019 год, в регионе удалось добиться всех основных запланированных показателей проекта.

На решение задач национального проекта «Экология» в Приморье направлены пять региональных проектов: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биоразнообразия», «Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Чистая страна», сообщается на сайте правительства региона.

Как сообщили в агентстве проектного управления края, по каждому из них оценивалось исполнение основных запланированных показателей, а также мероприятий и «контрольных точек».

Один из ключевых показателей нацпроекта в Приморье – создание к 2024 году не менее двух новых особо охраняемых природных территорий регионального значения. Первая из них – заказник «Комиссаровский» – создана в 2019 году рамках реализации регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».

Также выполнен основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов в Приморском крае» – в 2019 году, как и планировалось, удалось сформировать запас кедрового ореха и желудя для лесовосстановления в объеме более 13 тонн. Совместно с арендаторами восстановлено почти 10,5 тыс. гектаров леса.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Приморья Александр Костенко, рисков недостижения необходимых показателей в регионе нет, нацпроект будет выполнен в полном объеме.

В этом году планируется восстановить почти 2 тыс. гектаров леса. Выбрать район для высадки деревьев и сформировывать запас необходимых семян помогут жители края через участие в опросе, проводимом региональным правительством.

Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

В соответствии с проектом, к 2024 году в Приморье должна существенно увеличиться доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию и в обработку.

Как прокомментировала заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко, с 2020 года Приморье переходит на новую схему обращения с отходами и одна из важнейших составляющих этого процесса – запуск пунктов раздельного сбора мусора. Первый такой пункт начал работать в Приморье в 2019 году.

Кроме того, в 2019 году значительно обновлен автопарк спецтехники – приобретено восемь мусоровозов, четыре самосвала, две бортовые машины и один мультилифт. Меняются также и мусорные контейнеры – транспортными компаниями их уже закуплено более 1300.

Отметим, что на 2020 год в рамках проекта запланирована установка мобильных мусоросортировочных комплексов с элементами брикетирования в Пожарском и Хорольском районах, в Дальнереченском городском округе и других. А до 2024 года – реконструкция и введение в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода во Владивостоке.

В соответствии с основным показателем регионального проекта «Чистая вода» к концу 2024 года до 90% жителей Приморья будут обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

Важные задачи проекта – повышение надежности функционирования системы водоснабжения, снижение уровня аварийности, уменьшение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании, внедрение новых технологий и оборудования.

По словам Елены Пархоменко, всего до 2024 года на модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья предусмотрено 3,6 млрд рублей.

«В 2019 году отремонтированы 15 систем водоснабжения, построены три объекта водопроводно-канализационного хозяйства в Михайловке, Пограничном и Новонежино, начато строительство очистных в Арсеньеве, водовода в Камне-Рыболове, запроектированы 12 новых водопроводов, насосных станций, заменено оборудование на 12 насосных станциях, заменены 6,8 километра водопровода», – отметила она.

Зампредседателя правительства подчеркнула, что все эти мероприятия призваны не только повысить качество предоставляемых населению услуг, но и улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.

Напомним, всего в крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.