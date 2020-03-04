Греческая полиция применила слезоточивый газ против сирийских беженцев из Турции

Греческая полиция и военные в среду применили слезоточивый газ против сотен сирийских нелегальных мигрантов и беженцев, которые пытались попасть с территории Турции в Грецию, сообщили СМИ.

Как передает Reuters, столкновения произошли в среду утром. На место происшествия также приехали пожарные машины, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз направил силы для охраны границы Греции. В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

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