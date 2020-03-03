ЕС отправил силы для защиты границы Греции от сирийских беженцев

ЕС направил силы для охраны границы Греции, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ЕК добавила, что ведомство также выделило 700 млн евро Греции для борьбы с потоками беженцев, передает ТАСС. По ее словам, 200 млн будут предоставлены немедленно.

В свою очередь председатель ЕС Шарль Мишель, что защита Греции от миграционного давления из Турции – «общеевропейская задача».

Он также подчеркнул, что Евросоюз «ждет от Турции полной реализации соглашения» о закрытии границы для мигрантов, Брюссель со своей стороны «до конца выполняет свою часть» обязательств.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.