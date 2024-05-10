Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине
Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».
«Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.