Sabah: Убийцей двух россиянок в Турции может оказаться литовский военный

Sabah: В убийстве в Турции двух россиянок, одной из которых было 15 лет, подозревают военнослужащего вооруженных сил Литвы

Tекст: Денис Тельманов

После преступления мужчина переночевал в гостинице в Бодруме и добрался до Анкары, а 24 ноября рейсом из столичного аэропорта вместе с ребенком через Францию улетел в Литву. Часть пути они преодолели на машине убитой, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

По данным газеты, подозреваемый служит по контракту в вооруженных силах Литвы и ранее был мужем погибшей. Из-за спора об опеке над их совместным ребенком в 2022 году в его отношении был выдан запретительный судебный приказ.

Тела проживавшей в Бодруме и занимавшейся недвижимостью 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери были обнаружены 28 ноября после заявления о пропаже.

Правоохранители отследили по записям с камер наблюдения маршрут движения машины, отъехавшей от дома Двизовой, и обнаружили у обочины дороги в районе Ичмелер два тела, которые были завернуты в простыни и обвязаны веревками.

Sabah пишет, что на теле Ирины Двизовой обнаружено три пулевых отверстия, на теле ее дочери – два. Кроме того, в доме погибшей найдены стреляные гильзы. Оружие убийца выбросил в мусорный контейнер.

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