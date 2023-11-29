Брат застреленной в Турции россиянки рассказал о карьере модели сестры

Застреленная вместе с 15-летней дочерью в Турции россиянка Ирина работала моделью, рассказал брат погибшей

Tекст: Денис Тельманов

Тела обнаружили местные жители, которые увидели людей, завернутых в простыни и перевязанных веревкой возле дороги рядом с населенным пунктом Ичмелер в курортном районе Бодрум, после чего позвонили в полицию, сообщает телеканал 360.

Сводный брат погибшей Ирины Михаил Двизов рассказал телеканалу 360, что не видел родственницу более 20 лет и ничего не знал о ее жизни. Он отметил, что Ирина собиралась стать моделью, поскольку была очень красивой.

По одной из версий, убить Ирину и девочку мог бывший муж, который, как предполагается, забрал их общего с женщиной сына и скрылся за границей.

«Правоохранители заключили, что злоумышленник заранее спланировал преступление и хладнокровно убил россиянок. Ирина была моделью и участвовала в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме», – сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме.