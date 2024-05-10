Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах
South China Morning Post: Россия возвела сеть разведывательных баз на Курилах, посылая сигнал Японии
Россия завершила строительство сети разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению экспертов, является сигналом Японии о последствиях поддержки ею Украины, сообщает South China Morning Post.
По мнению профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, Россия хочет показать Японии, что у шагов по поддержке Киева есть последствия, и они не в интересах Токио, передает РИА «Новости».
Новые базы позволят России лучше отслеживать действия Японии и США. Базы станут «глазами и ушами» России, направленными на север Японии, отмечает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.
Таким образом, Москва сможет быть в курсе действий Японии, анализируя сигналы их радаров – а значит и того, что делают союзные ей США.
Напомним, Япония и США ранее провели учения с двумя авианосцами.