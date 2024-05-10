В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах

South China Morning Post: Россия возвела сеть разведывательных баз на Курилах, посылая сигнал Японии

Tекст: Елизавета Шишкова

По мнению профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, Россия хочет показать Японии, что у шагов по поддержке Киева есть последствия, и они не в интересах Токио, передает РИА «Новости».

Новые базы позволят России лучше отслеживать действия Японии и США. Базы станут «глазами и ушами» России, направленными на север Японии, отмечает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

Таким образом, Москва сможет быть в курсе действий Японии, анализируя сигналы их радаров – а значит и того, что делают союзные ей США.

Напомним, Япония и США ранее провели учения с двумя авианосцами.