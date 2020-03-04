В Кремле заявили о недоверии результатам расследования по MH17

В Кремле изначально не доверяли результатам проведенного без российского участия расследования по делу крушения малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней», – цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос о том, надеются ли в Кремле на честное и объективное решение суда, заявил, что не станет предвосхищать возможных решений этого суда.

Он также отметил, что в Кремле будут анализировать и комментировать решение по МН17, «насколько оно будет аргументированным, подкрепленным доказательствами».

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению МН17 якобы появился свидетель, который видел запуск ракеты «Бук» по самолету.

Хотя ранее в Сети был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». В Кремле заявили, что это только подтверждает правоту России.

Напомним, самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года, погибли 298 человек. Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Россия неоднократно замечала, что ССГ использует безосновательные аргументы обвинения и не желает использовать выводы российской стороны.