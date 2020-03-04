Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся гибелью ее мужа Валентина и двоих друзей, назвала время смерти своего супруга «подарком» от него.

«Он умер не в день моего рождения, а 29 февраля, в 1:00», – написала Диденко в своем Instagram.

Она добавила, что мужчина специально «дотянул» до следующего после ее праздника дня, чтобы ей «было морально легче».

По словам блогера, о смерти мужа она узнала из СМИ в 0:46. «Они хоронили меня и еще не умершего мужа», – отметила Диденко.

Напомним, в прошлую пятницу популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Диденко в Instagram рассказала о последней воле своего погибшего супруга Валентина.

Психолог рассказала, что поведение блогера после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей.