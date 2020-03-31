Из-за угрозы коронавируса в России закрылись более трети торговых точек

В исследовании ИТ-компании «Эвотор» утверждается, что из-за угрозы распространения коронавируса в России временно остановили работу порядка 37% торговых точек.

«По сравнению с данными за февраль 37% торговых точек в России временно остановили работу. В Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт-Петербурге – 58%. В Центральном [федеральном] округе закрылись на карантин 46% торговых точек, Северо-Западном – 43%, Уральском – 39%, Приволжском – 36%, Южном – 34%, Сибирском и Дальневосточном – 27%», – приводит выдержку из исследования ТАСС.

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При этом, отмечают эксперты, в большей степени карантинные меры ударили по магазинам с непродовольственными товарами и сферы услуг. Приостановили работу 85% магазинов одежды, 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц.

Часть предприятий общепита продолжили работать в режиме доставки. Однако около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов временно закрылись. «Мы наблюдаем существенное падение выручки даже в тех сегментах, на которые не распространяются ограничения карантина. Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. С введением карантина не изменилось только количество работающих магазинов алкоголя», – отмечают эксперты.

«В ближайшие три месяца потерять свое дело рискует каждый второй предприниматель в России. Самый большой риск нынешней ситуации – это безработица», – считают в компании.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Москве приостановили работу ресторанов, кафе, столовых и буфетов, а также парков. Аналогичные ограничения ввели в Петербурге.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые меры на всю страну. К вечеру вторника две трети российских регионов ввели дополнительные ограничительные меры для граждан, включая режим самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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