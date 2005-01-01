Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

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14 марта, суббота  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...

«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
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          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
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          • Условный срок

          • Тюремное заключение

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            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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              Новая паника на рынках приближает мировой кризис

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              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

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              Отставка правительства


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              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди  (фото: Om1/Global Look Press)
              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди  (фото: Om1/Global Look Press)
              Американцы столпились возле касс одного из супермаркетов в Портленде, штат Орегон. Местный губернатор объявил чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса еще 8 марта  (фото: Alex Milan Tracy/Reuters)
              Во время эпидемий высокий спрос сохраняется прежде всего на продукты питания  (фото: Om1/Global Look Press)
              Британский покупатель с импровизированной маской на лице возле пустых полок с молочными продуктами в лондонском магазине Sainsburys. Продажи жизненно важных товаров и медицинских средств распределяются по лондонским магазинам определенными партиями, чтобы избегать дефицита  (фото: Om1/Global Look Press)
              Коронавирус побудил европейцев скупать не только еду, но и другие товары  (фото: Seth Wenig/AP/ТАСС)
              В Сеуле люди в масках выстраиваются в очередь возле универмага, чтобы купить новые маски для защиты от коронавируса. Некоторые торговцы и дистрибьюторы скупают маски оптом в ожидании роста цен  (фото: Lee Jae-Won/Global Look Press)
              В Нью-Йорке полки магазинов тоже панически опустошаются из-за пандемии  (фото: Richard B. Levine/Global Look Press)
              Британцы сметают с полок все подряд, даже несмотря на рост цен  (фото: Om1/Global Look Press)
              Тележка полна покупок, так как в очередном лондонском магазине заканчивается туалетная бумага на фоне возросшего числа случаев заражения коронавирусом  (фото: Dinendra Haria/Global Look Press)

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              Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

              Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
              Подробности...

              Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

              В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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              Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

              В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

              Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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              Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

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              В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

              В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

              В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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              Шойгу наградил последнего маршала СССР

              Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

              При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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              НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

              НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

              На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

              Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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