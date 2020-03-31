Генсек ООН в рамках борьбы с коронавирусом предложил напечатать деньги на 10% мирового ВВП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для борьбы с коронавирусом нужно по примеру США напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП. Эти средства предлагается направлять в помощь развивающимся странам.

«Нам нужен всеобъемлющий, скоординированный ответ, который составит как минимум 10% от мирового ВВП. Развитые страны сами смогут сделать это, и некоторые уже делают», – передает его слова ТАСС.

Он привел в пример решение Конгресса США о выделении 2 трлн долларов – это почти 10% американской экономики.

«Я считаю, что то же самое надо сделать на глобальном уровне. Это означает, что, когда мы выпускаем специальные права заимствования, мы печатаем деньги, которые позволят развивающимся странам ответить на угрозы надлежащим образом. Нам нужны инновационные экономические решения, не получится действовать как обычно. Надо рассматривать все возможности инновационных действий в финансовой системе», – заявил Гутерреш.

На прошлой неделе Гутерреш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах. Во вторник он заявил, что нынешний мировой кризис, причиной которого стала пандемия, является наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.

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