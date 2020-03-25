ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.

Цель плана общей стоимостью в 2 млрд долларов – защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару, пояснил генсек, представляя план в ходе видеоконференции.

По данным экспертов, план состоит из 80 страниц и включает пункты по помощи конкретным государствам, в том числе Украине, Ирану, Венесуэле, Сирии, Ливии, Ираку, Мали, Эфиопии, Афганистану и ряду других государств, передает ТАСС.

В рамках плана будет осуществляться доставка средств медицинского назначения, а также оснащение лагерей временного размещения сантехническими установками для мытья рук.

Кроме того, готовятся информационные кампании для разъяснения методов защиты от заражения. Будут запущены авиамаршруты и транспортные хабы в Африке, Азии и Латинской Америке для доставки гуманитарных работников в те регионы, где в них нуждаются больше всего.

«Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения, – предупредил в ходе виртуального мероприятия генеральный секретарь ООН. – Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, не обращая внимания на границы».

Заместитель генсека по гуманитарным вопросам Марк Лоукок также отметил, что коронавирус уже в корне изменил жизнь в самых преуспевающих странах мира.

«Сегодня он проникает в места, где люди живут в условиях вооруженных конфликтов, не могут получить доступ к чистой воде и мылу и не имеют шансов на госпитализацию, если тяжело заболеют, – отметил он. – Наша приоритетная задача - помочь этим странам подготовиться [к возможной эпидемии], а также продолжать помогать миллионам людей, которые рассчитывают на гуманитарную поддержку со стороны ООН, чтобы выжить».

Газета ВЗГЛЯД информировала о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией по всему миру. Так, Россия предоставила для Италии необходимое медицинское оборудование, в частности 600 аппаратов ИВЛ.

Тем временем миллиардер Михаил Гуцериев предложил мэру Москвы Сергею Собянину использовать принадлежащие ему гостиницы для борьбы с коронавирусом. Помимо прочего, инвестиционная компания А1, входящая в состав «Альфа-групп» передала оперативному штабу 1 млрд рублей для противодействия коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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