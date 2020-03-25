«Альфа-групп» пожертвовала на борьбу с коронавирусом 1 млрд рублей

Годовая прибыль инвестиционной компании А1 (входит в «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) в размере 1 млрд рублей будет передана оперативному штабу по противодействию коронавирусу, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

«А1 – независимая компания, однако наше решение о выделении средств было принято совместно с менеджментом компании. Сегодня важно направить все усилия на решение срочных задач по борьбе с инфекцией и поддержку граждан, оказавшихся в наиболее уязвимой ситуации», – приводятся слова президента «Альфы-групп» Вадима Зингмана на сайте мывместе2020.рф.

Компания заявила, что решение было принято ее акционерами. Пожертвование оценивается в 1 млрд рублей, которые будут направлены на неотложные меры правительства и «поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи».

«Мы передаем эту сумму, 1 млрд рублей, а на что она будет расходоваться, определит штаб без согласования с нами, что нас абсолютно устраивает, потому что они ориентируются гораздо лучше и в режиме онлайн видят ситуацию во всей стране», – заявили в «Альфа-Групп».

Компания призвала других бизнесменов также передавать деньги на борьбу с коронавирусом, сделав акцент, что решается вопрос «о выживании нации».

«Бюджет и правительство одни с этим не справятся, это общая национальная задача», – заключили в «Альфа-Групп».

Консорциум «Альфа-Групп» включает в себя не зависимые друг от друга бизнес-структуры, осуществляющие деятельность преимущественно на рынках России и СНГ. А1 входит в структуру консорциума и является крупной инвестиционной компанией России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.