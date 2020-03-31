На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса

Подводная лодка ВМС Нидерландов прервала боевое дежурство в Северном море в связи с массовым заболеванием моряков на ее борту коронавирусом, сообщает Dutch News.

По данным минобороны, субмарина Dolfijn находилась у берегов Шотландии, когда 15 членов экипажа почувствовали недомогание. У них поднялась температура, появился кашель, передает РИА «Новости».

После проведения тестов выяснилось, что восемь моряков заражены коронавирусом или уже переболели им. Подлодка направилась на базу в порту Ден-Хелдер в провинции Северная Голландия, после возвращения все 58 человек будут помещены в карантин.

В Нидерландах выявлены более 12,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО. Двое зараженных – граждане Нидерландов.