Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.

За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых), включая 206 членов фракции «Слуга народа», передает ТАСС.

Фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала решение 23 голосами, фракция «Голос» – 13, депутатская группа «Доверие» – 12, внефракционные депутаты – пятью голосами.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщина». 35 парламентариев во время голосования отсутствовали.

При этом депутаты от ОПЗЖ заявили, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента Рады и Конституции. По их данным, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы парламента и принятия решений. Кроме того, в партии отметили, что закон запрещает рассматривать на внеочередном заседании законопроекты, которые ранее принимались и обсуждались в пленарном режиме. Однако первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук не отреагировал на эти замечания.

Накануне лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвинила власти страны в намерении «провернуть аферу века», продав землю международным холдингам под прикрытием пандемии коронавируса.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита.

В ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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