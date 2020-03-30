Российские актеры на фоне пандемии запустили творческий флешмоб

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30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...

Википедия – оружие Третьей мировой войны

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Эпидемия отменяет демократию

Артём Бузила, публицист
Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Российские актеры на фоне пандемии запустили творческий флешмоб

                 30 марта 2020, 18:57
              Фото: instagram.com/kabo_olga
              Текст: Сергей Гурьянов

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              На фоне распространения коронавируса российские актеры запустили творческий флешмоб с хэштегами #житьтворитьлюбить и #homeartchallenge. В нем приняли участие Екатерина Волкова, Ольга Кабо, Марина Александрова, которые прочли отрывки любимых литературных произведений.

              Ольга Кабо написала в Instagram, что «в любые времена искусство должно быть в наших душах». Она предложила коллегам прочитать или спеть любимые литературные произведения о любви. Сама Кабо поделилась строчками одного из стихотворений Анны Ахматовой, передает РИА «Новости».

              Эстафету подхватил актер Вячеслав Манучаров, который прочитал фрагмент произведения Саши Черного. Он передал эстафету Марине Александровой, которая выбрала письмо Фрэнсиса Скотта Фицжеральда, оказавшегося в изоляции из-за вспышки «испанки».

              Подругам она рекомендовала присоединиться к флешмобу с призывом «творить в условиях домашнего карантина».

              Журналист Эрнест Мацкявичюс прочитал вступительное эссе, написанное 10 лет назад для книги своего отца Гедриса Мацкявичюса «Преодоление».

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              Мне кажется, то что сейчас происходит с нами, совсем не случайно и имеет глубокий сакральный смысл. Человечество ставят на паузу, чтобы предупредить. У нас появилась возможность и время подумать, осмыслить, вспомнить, оглядеться, переоценить. Сделать то, на что давно не хватает времени. Сегодня снял с полки папину книгу «Преодоление», к которой 10 лет назад написал вступительное эссе. Перечитал и сейчас хочу поделиться отрывком. Делаю это впервые, потому что писался этот текст для глаз, это слишком откровенно и должно читаться про себя, но сегодня случай особый. А эстафету передаю своим друзьям Дмитрию Губерниеву @guberniev_dmitry , Денису Майданову @maydanov_official , Марине Кравец @marinakravets Каю Метов @kay_metov у и Владимиру Лёвкину @vladimirlyovkin #ЖитьТворитьЛюбить #ЖитьЧитатьЛюбить #домашнийартвызов #homeartchallenge #мывместе #издомаслюбовью #fromhomewithlove

              Публикация от Эрнест Мацкявичюс (@ernestmatskyavichyus)

              Союз художников России, в свою очередь, пригласил коллег поделиться в соцсетях видами из своих домов и мастерских. Тему Союз художников назвал «бескрайним простором для творчества». В акции поучаствовали художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Ирина Рыбакова, Наталья Яковлева и другие.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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