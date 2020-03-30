Российские актеры на фоне пандемии запустили творческий флешмоб

На фоне распространения коронавируса российские актеры запустили творческий флешмоб с хэштегами #житьтворитьлюбить и #homeartchallenge. В нем приняли участие Екатерина Волкова, Ольга Кабо, Марина Александрова, которые прочли отрывки любимых литературных произведений.

Ольга Кабо написала в Instagram, что «в любые времена искусство должно быть в наших душах». Она предложила коллегам прочитать или спеть любимые литературные произведения о любви. Сама Кабо поделилась строчками одного из стихотворений Анны Ахматовой, передает РИА «Новости».

Эстафету подхватил актер Вячеслав Манучаров, который прочитал фрагмент произведения Саши Черного. Он передал эстафету Марине Александровой, которая выбрала письмо Фрэнсиса Скотта Фицжеральда, оказавшегося в изоляции из-за вспышки «испанки».

Подругам она рекомендовала присоединиться к флешмобу с призывом «творить в условиях домашнего карантина».

Журналист Эрнест Мацкявичюс прочитал вступительное эссе, написанное 10 лет назад для книги своего отца Гедриса Мацкявичюса «Преодоление».

Союз художников России, в свою очередь, пригласил коллег поделиться в соцсетях видами из своих домов и мастерских. Тему Союз художников назвал «бескрайним простором для творчества». В акции поучаствовали художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Ирина Рыбакова, Наталья Яковлева и другие.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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