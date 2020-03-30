Саудовская Аравия решила с мая рекордно увеличить экспорт нефти

С мая 2020 года Саудовская Аравия собирается увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки за счет высвобождения 600 тыс. баррелей с внутреннего рынка, сообщает министерство энергетики королевства.

«Увеличение экспорта будет возможно за счет использования газа с ГПЗ Аль-Фадили для объектов электрогенерации на внутреннем рынке, а также за счет снижения спроса на нефтепродукты, что вызвано карантинными мерами в связи с распространением коронавируса», – передает ТАСС сообщение минэнерго страны.

Между тем в понедельник цены по основным маркам нефти упали на 6-9%, торгуясь в районе минимальных отметок с 2002 года. Причиной падения являются ожидания негативного влияния пандемии коронавируса на спрос на сырье, передает РИА «Новости».

На 14.03 мск цена майских фьючерсов нефти Brent падает на 8,62%, до 22,78 доллара за баррель. Это минимальная отметка с ноября 2002 года. Июньские фьючерсы Brent дешевеют на 5,9% – до 26,3 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 5,67%, до 20,3 доллара за баррель, при этом стоимость WTI уже опускалась ниже 20 долларов – впервые с февраля 2002 года.

Трейдеры опасаются, что пандемия нанесет значительный ущерб мировой экономике и спросу на черное золото.

«Центробанки ослабляют монетарную политику, а правительства предлагают пакеты экономической поддержки, но это лишь поддерживающие меры, а не радикальное решение. Пока мы не увидим признаков прекращения пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением», – считает сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

Он ждет, что следующий уровень поддержки стоимости нефти WTI может находиться у отметки в 17 долларов, который последний раз был зафиксирован в 2001 году.

Ранее СМИ сообщили, цена на нефть в США достигла отрицательных значений, некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.