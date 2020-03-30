Стоимость нефти впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена за баррель нефти WTI опускалась ниже 20 долларов, сообщают информационные агентства.

К 01.35 мск стоимость падала на 8,5% – до 19,48 доллара. Цена упала ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года.

К 03.03 мск стоимость составляла 20,4 доллара (падение на 5,5%), передает ТАСС.

Цена на Brent снижалась 7,92% – до 23,01 доллара. К 03.03 мск Brent стоила 23,5 доллара (снижение на6,1%).