Звезды активно включились в акцию #МОЙиПОЙ

Многие российские звезды подключились к челленджу в соцсетях, заключающемся в призывах к мытью рук. Видео с хештегом #МОЙиПОЙ выложили Светлана Лобода, Родион Газманов и телеканал «Муз ТВ».

«Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала «Муз ТВ» #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!» – написала Лобода на своей странице в Instagram.

«Поддерживаем флешмоб #мойипой. Чем чаще моем руки, тем меньше вероятность заболеть! Берегите себя!» – написал Родион Газманов.

«Присоединилась к челленджу «Муз ТВ» #МОЙиПОЙ. Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания вирусом. А пение – повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма!» – говорится в сообщении телеканала «Муз ТВ».

Автору лучшего видео телеканал подарит два билета на премию «Муз ТВ – 2020» и годовой запас мыла.

Ранее соответствующее видео опубликовал и генеральный директор российского национального музыкального канала Муз-ТВ Арман Давлетяров.

В середине марта российские звезды запустили флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

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