Гендиректор МузТВ присоединился к флешмобу с мытьем рук

К челленджу в соцсетях, заключающемся в призывах к мытью рук, присоединяются все новые звезды – соответствующее видео опубликовал и генеральный директор российского национального музыкального канала Муз-ТВ Арман Давлетяров.

«Вирусу бой – руки мой! И пой! Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук – снижает риски заболевания. А пение – повышает настроение!» – написал он в своем Instagram.

Он призвал включаться в новый челлендж от МузТВ, выкладывая видео с хештегом #МОЙиПОЙ.

Ранее сообщалось, что российские звезды активно включаются во флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции. Челлендж называется #мойдодырчеллендж.

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