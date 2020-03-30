Каждый пятый житель России полностью перешел на самоизоляцию

Каждый пятый россиянин перешел на самоизоляцию для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, однако больше половины выходят из дома по неотложным делам, следует из опроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.

«21% подписчиков канала стопкоронавирус.рф в Viber уже полностью перешли на режим самоизоляции. 68% выходят из дома только по неотложным делам. 8% не поменяли свой распорядок, но носят маску и чаще моют руки. И только 2% подписчиков продолжают жить, не соблюдая никаких мер предосторожности против коронавируса», – передает ТАСС сообщение авторов опроса.

Кроме того, согласно данным опроса, проведенного в официальном канале стопкоронавирус.рф в Telegram, четверть респондентов ответили, что не покидают свои дома, а более половины делают это только в случае крайней необходимости.

«7% признались, что ведут привычный образ жизни, но стали внимательнее относиться к гигиене – чаще моют руки и носят маски в общественных местах. Небольшое число опрошенных (3%), к сожалению, заявили, что не соблюдают никаких правил», – отмечается в сообщении.

Опрос проводился с 29 по 30 марта. В Telegram-канале проголосовали более 7 тыс. человек, в Viber – 322,2 тыс.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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