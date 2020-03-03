Макрон отказался от рукопожатий из-за страха перед коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от рукопожатий при встречах, боясь заразиться новым типом коронавируса, сообщили местные СМИ.

Утверждается, что он отказался проходить проверку на пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. В качестве мер предосторожности он отказался пожимать руки при встречах, сообщает ФАН.

Также сообщается, что в Елисейском дворце реализуют комплекс специальных мер по защите Макрона от коронавируса.

В воскресенье во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130.

Накануне также сообщалось, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за боязни коронавируса.