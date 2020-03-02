Немецкий министр испугался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за боязни коронавируса, сообщило издание Bild.

Инцидент произошел на встрече с представителями объединений мигрантов в Берлине. Меркель подошла к Зеехоферу и протянула руку, чтобы поприветствовать его, однако глава ведомства не ответил ей рукопожатием. Меркель при этом отреагировала с юмором – она подняла обе руки и показала Зеехоферу, после чего оба рассмеялись, сообщает РИА «Новости».

По данным немецких СМИ, Зеехофер недавно решил отказаться от рукопожатий из-за опасений на фоне ситуации с коронавирусом.

Всего в Германии подтверждены 150 случаев заражения коронавирусом. Ранее в Берлине подтвердили первый случай заражения.