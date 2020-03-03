В Раде зарегистрировали постановление о недоверии к генпрокурору Украины

В украинском парламенте зарегистрировано постановление о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

«Проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Руслану», – гласит заголовок постановления, самого текста документа пока нет, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе 2020 года генпрокуратура Украины была упразднена, вместо нее появился офис генпрокурора.

Во вторник в Раде заявили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским.