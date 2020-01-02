На Украине упразднили Генпрокуратуру

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Север принес России один из главных успехов 2019 года

Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страныФото: Семен Майстерман/ТАСС
Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Эстония лишает себя шанса заработать с помощью России

Прибалтийские страны выдавливают российские СМИФото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
В Эстонии прекратил свою деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». Все последние месяцы его сотрудники подвергались давлению – сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами. Как это скажется на отношениях Таллина и Москвы?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такой силы, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              На Украине упразднили Генпрокуратуру

              2 января 2020, 14:10

              Текст: Ольга Никитина

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              «Политизированная, разделенная на сферы влияния» Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, говорится в заявлении надзорного органа. ГПУ в рамках объявленной масштабной реорганизации стала Офисом генерального прокурора Украины.

              В заявлении на сайте ведомства говорится, что ГПУ была ориентирована на «ведомственные войны», а ее работе не доверяли 70% украинцев.

              «В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия», – сказано в сообщении.

              По итогам переаттестации работы лишились 55% прокуроров из-за выявленного служебного несоответствия.

              Должность нового генерального прокурора Украины в августе 2019 года занял бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. До этого ГПУ руководил экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и бывший лидер «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, на которого теперь заведено уголовное дело.

              Активную роль в реформировании ГПУ принимали Соединенные Штаты, заявлявшие об этом публично.


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