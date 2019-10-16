На экс-генпрокурора Украины Луценко завели дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможном злоупотреблении властью или служебным положением бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.

«Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса («злоупотребление властью или служебным положением»)», – сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ.

Луценко может грозить до трех лет лишения свободы. Дело завели после решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Генпрокуратуры Украины.

Ранее Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело против Луценко по факту возможного злоупотребления служебным положением. Дело завели по заявлению председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который обвинил Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

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