Авакова и Луценко заподозрили в связях с нелегальным казино

Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

«Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино», – сказал Арахамия.

Видеофрагмент передачи опубликовал бывший сотрудник МВД Украины Денис Ярославский в Facebook.

Арахамия заявил, что лично напишет заявление об известных ему фактах по этому поводу. При этом он отметил, что нелегальный игорный бизнес есть и у главы МВД Авакова.

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром, много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы легализируем его нелегальный игорный бизнес», – сказал депутат.

Напомним, 29 августа премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил сохранить в новом правительстве страны главу МВД Арсена Авакова.

Газета ВЗГЛЯД писала о возможных причинах такого решения.