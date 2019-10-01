На экс-генпрокурора Украины Луценко завели дело

Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

Дело завели по заявлению председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, передает УНН.

«На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением)», – сказал и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко.

По его словам, Арахамия обратился в ГБР с заявлением, согласно которому усматривается возможное «совершение бывшим Генпрокурором, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом».

Напомним, Арахамия обвинил Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом. Луценко в свою очередь назвал обвинения «полным враньем».

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