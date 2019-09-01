Луценко пригрозил лидеру фракции «Слуга народа» в Раде судом

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал обвинения в том, что «является акционером сети подпольных казино».

Луценко назвал обвинения «полным враньем», пишет «Страна.ua».

«Подам в суд», – заявил он.

Напомним, руководитель фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия обвинил Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.

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