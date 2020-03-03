Бастрыкин предложил закрепить норму о конфискации имущества коррупционеров в Конституции

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что в Конституции нужно прописать конфискацию имущества коррупционеров.

«Следственный комитет РФ по-прежнему считает наиболее действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания. Мы полагаем, что это положение могло бы быть записано в Конституции РФ, поправки в которую сейчас активно обсуждаются в нашем обществе», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в 2019 году по уголовным делам о коррупции еще на стадии следствия удалось возместить ущерб государству почти на 2 млрд рублей. Арест на имущество обвиняемых был наложен на общую сумму в 7 млрд рублей, что составило 41% от суммы причиненного ущерба.

Бастрыкин сообщил, что в 2019 году следователи передали в суд 8,5 тыс. уголовных дел о коррупции, из них 3,5 тыс. о взяточничестве.

В 2019 году за коррупцию следователи СК к уголовной ответственности привлекли 479 лиц с особым правовым статусом, в том числе глав муниципальных образований, депутатов органов местного самоуправления, 75 адвокатов, 55 членов избирательных комиссий, 45 сотрудников следственных органов МВД, 19 следователей СК, двоих прокуроров и девять судей.

В декабре в Генпрокуратуре заявили, что основным коррупционным нарушением чиновников в России является включение недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах.

Годом ранее Генпрокуратура также описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника.