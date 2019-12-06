Названо основное коррупционное нарушение чиновников

Основным коррупционным нарушением чиновников в России является включение недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах, заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий.

«Говоря о каких-то промежуточных итогах, подводя результаты нашей работы в преддверии 9 декабря (День борьбы с коррупцией), можно сказать о том, что основными нарушениями, которые выявляются органами прокуратуры, являются по-прежнему декларирование недостоверных сведений о расходах и доходах», – передает РИА «Новости» слова Русецкого.

Он добавил, что проблема таких нарушений заключается в том, что руководители кадровых подразделений органов власти не уделяют должного внимания профилактике коррупционных преступлений.

Русецкий подчеркнул также, что с 2019 года прокуроры могут проводить проверки в отношении чиновников, которые уволились, но при этом нарушили антикоррупционное законодательство.

«Был введен механизм, который позволяет органам прокуратуры осуществлять контроль за расходами бывших служащих. Если чиновник увольняется, процедура (контроля за расходами и доходами) не завершается, материалы передаются в органы прокуратуры. И мы уже в течение шести месяцев можем провести проверку», – сказал Русецкий.

По его словам, другой механизм предписывает запрашивать иностранные юридические службы об имуществе или зарубежных счетах чиновников исключительно через Генпрокуратуру России. Ранее кадровики при подобных запросах зачастую получали отказ о предоставлении таких сведений из-за рубежа.

Напомним, в декабре 2018 года Генпрокуратура описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника. Согласно этим данным, коррупционерами чаще всего бывают 40-летние обеспеченные общительные и целеустремленные мужчины, желающие жить «еще лучше».

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