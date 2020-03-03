Вернувшимся из-за границы разрешат оформить больничные без посещения медучреждений

Роспотребнадзор позволит россиянам, вернувшимся с территорий, где зафиксирован коронавирус, оформить листки нетрудоспособности без посещения больницы.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения», – указано в тексте постановления.

Также Роспотребнадзор постановил усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах, которые принимают рейсы из Ирана, Кореи и Италии.

Поручено «организовать отбор материала» на коронавирус у всех прибывших из Ирана и Кореи в пунктах пропуска через госграницу России и направлять его на исследование. За прибывшими также необходимо будет наблюдать в течение 14 дней.

«При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных», – говорится в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор поручил проводить лабораторные исследования на коронавирус больным с пневмонией. Все положительные и сомнительные результаты будут направляться для подтверждения в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями, функционирующий на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Напомним, у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом.

Также накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Санкт-Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию.

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