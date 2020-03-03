Организаторы допустили перенос Олимпиады в Токио

Контракт на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования до конца 2020 года, сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть интерпретировано как возможность отсрочки Олимпиады», – передает ТАСС слова Хасимото.

В понедельник газета Daily Mail сообщала, что рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомиллионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

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