Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, сообщили СМИ.

Как пишет британское издание Daily Mail, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомиллионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса, передает ТАСС.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай возможного провозглашения чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового коронавируса.

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