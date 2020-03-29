Главы регионов обратились к россиянам из-за коронавируса

Главы российских регионов обратились к гражданам на фоне пандемии коронавируса, в очередной раз призывая оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости.

«Спасибо, что остались дома!» – написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Instagram.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Приморья Олег Кожемяко призвали граждан оставаться дома и беречь себя.

«Нерабочие дни – это не выходные и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса. Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан. К принимаемым решениям необходимо отнестись серьезно», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Instagram.

В свою очередь глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что «дом нужно беречь».

«Еще раз прошу, понимаю, что кому-то надоело уже это слышать, но все-таки: большие компании, шашлыки, хождения по гостям – сейчас это недопустимо. Особенно молодым хочу сказать: все серьезно, ребята, не валяйте дурака. Если кто-то до сих пор не услышал, подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину», – написал он.

Воробьев добавил, что в регионе продолжается работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта.

«Ситуация с коронавирусом остается главным фокусом региона», – заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что на сегодняшний день в регионе нет случаев заражения коронавирусом.

«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы так было и дальше. Параллельно готовимся к встрече с коронавирусом. За последние две недели наша жизнь заметно изменилась. Ограничения и неудобства почувствовали все. Все принятые решения, особенно касающиеся ограничений, даются нам нелегко. Но иначе в сегодняшней ситуации нельзя. Важно, чтобы все мы, северяне, были готовы вместе встретить и побороть угрозу», – написал он.

К россиянам также обратились глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, в России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.