Главы регионов обратились к россиянам из-за коронавируса

Щекотать себе нервы, добавляя адреналина просмотрами апокалиптических фильмов, приятно. Или чувствовать себя героем, затарившись гречкой. Я только что из Донбасса. Там шестой год реальный постапокалипсис.
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Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки.
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Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
«Нерабочие дни – это не выходные и не праздники, их цель – снизить риск распространения вируса. Органы правопорядка будут патрулировать улицы и выявлять недобросовестных граждан. К принимаемым решениям необходимо отнестись серьезно», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Instagram.
В свою очередь глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что «дом нужно беречь».
«Еще раз прошу, понимаю, что кому-то надоело уже это слышать, но все-таки: большие компании, шашлыки, хождения по гостям – сейчас это недопустимо. Особенно молодым хочу сказать: все серьезно, ребята, не валяйте дурака. Если кто-то до сих пор не услышал, подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину», – написал он.
Воробьев добавил, что в регионе продолжается работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта.
«Ситуация с коронавирусом остается главным фокусом региона», – заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что на сегодняшний день в регионе нет случаев заражения коронавирусом.
«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы так было и дальше. Параллельно готовимся к встрече с коронавирусом. За последние две недели наша жизнь заметно изменилась. Ограничения и неудобства почувствовали все. Все принятые решения, особенно касающиеся ограничений, даются нам нелегко. Но иначе в сегодняшней ситуации нельзя. Важно, чтобы все мы, северяне, были готовы вместе встретить и побороть угрозу», – написал он.
К россиянам также обратились глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Напомним, в России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.