Белоруссия отказалась отменять поезда в Москву и Петербург

Несмотря на решение российских властей об ограничении движения через границы с 30 марта, Белоруссия пока сохраняет два своих пассажирских поезда до Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД).

«На сегодня, по состоянию на 10.00 (совпадает с мск), уведомления от РЖД о прекращении железнодорожного сообщения с Беларусью не поступало. Пока два этих международных поезда, Минск–Москва и Брест–Санкт-Петербург, сохраняются», – передает сообщение БелЖД РИА «Новости».

Отмечается, что пассажиров оперативно проинформируют о возможных изменениях.

Напомним, с 30 марта останавливается любое движение через российскую границу – автомобильное, железнодорожное, пешеходное, речное. Также закрываются смешанные пункты пропуска через российскую границу и сухопутный участок российско-белорусской границы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.