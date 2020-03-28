Решено ограничить въезд в Кировск и Апатиты

Для борьбы с распространением коронавируса въезд в Кировск и Апатиты решено ограничить, сообщил оперативный штаб Мурманской области.

Въезд собрались ограничить на две недели. Решение о новых мерах по борьбе с коронавирусом принял глава региона Андрей Чибис. Такой шаг объясняется угрозой распространения инфекции, а также «увеличением числа людей с предварительно положительным результатом анализа» в Апатитско-Кировском районе.

Решение вступит в силу с 6.00 мск воскресенья, передает ТАСС.

Въехать в Кировск и Апатиты можно будет по постоянной или временной регистрации.

В области подтверждены три случая коронавируса.

У шести человек предварительные результаты анализов на коронавирус оказались положительными. Эти люди контактировали с человеком, который вернулся с Кубы и грубо нарушил режим самоизоляции.

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С субботы в России вводится ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе с коронавирусом.